Geek Me All: Sensibiliser aux dangers et bienfaits des jeux vidéo

En juin dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a en effet reconnu l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale. Un classement pour lequel Sébastien Briard, président de l'association Geek Me All, souhaite apporter quelques précisions. "Les jeux vidéo peuvent être une addiction comme le sont l’alcoolisme ou les drogues mais pour les personnes les plus sensibles. Toutes les personnes qui jouent ne sont pas des malades. Les jeux vidéo peuvent être dangereux quand ils sont utilisés à outrance".



Les nuits ou les journées passées devant un écran, une fatigue extrême, une perte d'appétit, des problèmes de concentration… des signaux que les parents doivent apprendre à déceler et surtout un cadre à donner le plus tôt possible aux enfants. Passionnés de Pop Culture, des vieilles consoles de jeux aux figurines à l'effigie de leurs héros préférés en passant par les vinyls, les cassettes VHS ou les BD, les membres de l'association Geek me all entendent sensibiliser les enfants et les parents aux dangers mais aussi aux bienfaits des jeux vidéo.







Depuis 8 mois, l’association propose donc des ateliers sur le temps de jeu, l'achat de jeux adaptés ou des explications sur le PEGI, le système de classement en fonction du caractère violent ou choquant d’un jeu. "Nous ne sommes pas des professionnels de santé mais en tant que passionnés et parents, sans jugement, nous souhaitons aider les autres parents", précise Sébastien Briard.



Parce que les jeux vidéos permettent également de faire travailler son cerveau de manière ludique ( mémoire, motricité des mains ou encore navigation spatiale), l’association a signé le 16 mars dernier une convention avec le CHU, " présenter les jeux vidéo pour apaiser les maux".



A compter du mois de septembre, de manière bénévole, Geek Me All interviendra dans les établissements de santé. Outre la sensibilisation, l’association a pour projet de construire des bornes d’arcades mobiles.



Afin d'aider les parents, l'association créée fin octobre 2017, a décidé d'ajouter à ses objectifs de promotion de la Pop Culture et du retrogaming, la prévention. "Lors de nos actions dans différentes manifestations, nous nous étions aperçus que beaucoup d'enfants jouaient à des jeux qui ne sont pas adaptés à leur âge ou encore que des parents étaient à la recherche de conseils, peut-être un peu dépassés par l'arrivée des jeux en ligne". Une cagnotte en ce sens a été créée sur la plateforme de financement participatif le leetchi.com . Plus de 1000 euros ont été récoltés.





