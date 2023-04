A la Une . Gecko vs couleuvre : qui ressort gagnant ?

Cette vidéo a été tournée ce dimanche à Ravine à Malheur à La Possession. Présent dans sa cour, Hervé entend du fracas dans les feuilles de sa plantation de bambou. En pleine lutte, une couleuvre et un gecko tombent d’une canne. La victime, c’est-à-dire le gecko vert de Madagascar qui continue de peupler l’île de La Réunion, est mis K.O. La couleuvre commence à absorber sa proie qui est beaucoup plus grosse qu'elle mais est malheureusement dérangée par le vidéaste… L'histoire ne dit pas si la couleuvre est venue terminer son repas. "Hier soir, la couleuvre n'était toujours pas revenue", dit-il. Par LG - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 12:18