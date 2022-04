Gaza : Les Palestiniens de l'enclave interdits de venir travailler en Israël après des nouveaux tirs de roquettes

L'annonce a été faite ce samedi par le ministère israélien de la défense, qui précise que les travailleurs gazaouis ne seront pas autorisés à emprunter ce dimanche le passage d'Erez, le seul qui permet de circuler entre Israël et l'enclave de Gaza. Le ministère ajoute que la réouverture de ce point stratégique ne sera prise qu'après une analyse sécuritaire.



Pour rappel, des heurts ont éclaté depuis plus d'une semaine entre les forces israéliennes et des manifestants palestiniens sur l'esplanade de la Mosquée Al Aqsa, des affrontements qui interviennent après des attentats commis ces dernières semaines en Israël ayant fait 14 morts.



En réponse, l'armée israélienne a engagé des opérations en Cisjordanie occupée, faisant une vingtaine de morts dont certains assaillants de ces attaques terroristes.