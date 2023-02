Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Gayar nout kartyé à Villèle Saint-Paul organise l’évènement Gayar nout’ kartyé ce samedi 18 février 2023 au Plateau noir de Villèle. Le public viendra participer à une série d’animations gratuites autour de la biodiversité. Le Territoire de la Côte Ouest et Cycléa y participeront aussi.





Un troc de plantes se déroulera aussi avec des arbustes endémiques ou aromatiques offerts aux personnes présentes en échange de plants ou de graines de fruits et légumes lontan.



Gayar nout’ kartyé à Villèle permettra également de sensibiliser à la nécessité de préserver l’environnement réunionnais. C’est pourquoi l’association RAGASI animera un atelier de recyclages de boîtes de conserve. Cycléa sensibilisera d’ailleurs au tri des déchets et au compostage. Un atelier de recyclage des capsules de café aura aussi lieu.

L’occasion de présenter de petits gestes quotidiens pratiques pour raisonner notre façon de consommer et ainsi agir pour protéger notre planète. De plus, une sensibilisation à la biodiversité permettra de détailler la lutte contre les tulipiers du Gabon, une espèce envahissante, en partenariat avec l’association AVE2M.



L’association IRI sensibilisera elle aux perruches vertes à collier. Afin d’entretenir les traditions locales, une découverte des bœufs Moka et des cabris péi suivra.



Par ailleurs, afin d’entretenir la dynamique associative dans les Bassins de vie du territoire, les associations de quartiers s’impliqueront dans Gayar nout’ kartyé. Le coup envoi d’un tournoi de foot pour les moins de 7 ans et les moins de 9 ans sera aussi donné.



Exposition lontan, recyclage de tissus, fabrication de baba sifon, tapis mendiant… L’après-midi sera marqué par la convivialité autour de ces différentes activités.



Enfin, des animations artistiques clôtureront en beauté cet événement gratuit. Moringue, maloya, krump, spectacle dan’ somin, concert de la chanteuse Missty… Venez découvrir ce beau programme ! Saint-Paul, terre attractive et écologique, poursuit sa démarche liée au Plan 100 000 arbres en lien avec ses partenaires. Ainsi, une plantation d’arbres se tiendra aux abords du stade de Villèle avec les habitants en présence du zarboutan réunionnais de la nature, Raymond LUCAS et de l’association des Amis des plantes et de la nature.Un troc de plantes se déroulera aussi avec des arbustes endémiques ou aromatiques offerts aux personnes présentes en échange de plants ou de graines de fruits et légumes lontan.Gayar nout’ kartyé à Villèle permettra également de sensibiliser à la nécessité de préserver l’environnement réunionnais. C’est pourquoi l’association RAGASI animera un atelier de recyclages de boîtes de conserve. Cycléa sensibilisera d’ailleurs au tri des déchets et au compostage. Un atelier de recyclage des capsules de café aura aussi lieu.L’occasion de présenter de petits gestes quotidiens pratiques pour raisonner notre façon de consommer et ainsi agir pour protéger notre planète. De plus, une sensibilisation à la biodiversité permettra de détailler la lutte contre les tulipiers du Gabon, une espèce envahissante, en partenariat avec l’association AVE2M.L’association IRI sensibilisera elle aux perruches vertes à collier. Afin d’entretenir les traditions locales, une découverte des bœufs Moka et des cabris péi suivra.Par ailleurs, afin d’entretenir la dynamique associative dans les Bassins de vie du territoire, les associations de quartiers s’impliqueront dans Gayar nout’ kartyé. Le coup envoi d’un tournoi de foot pour les moins de 7 ans et les moins de 9 ans sera aussi donné.Exposition lontan, recyclage de tissus, fabrication de baba sifon, tapis mendiant… L’après-midi sera marqué par la convivialité autour de ces différentes activités.Enfin, des animations artistiques clôtureront en beauté cet événement gratuit. Moringue, maloya, krump, spectacle dan’ somin, concert de la chanteuse Missty… Venez découvrir ce beau programme !





Dans la même rubrique : < > Lancement des travaux de redynamisation de Saint-Gilles les Bains Saint-Paul décline son premier Projet social