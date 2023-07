Gayar Nout’ Kartié met à l’honneur la Grande Fontaine ce samedi 22 juillet! Vous étiez nombreux à avoir participé à des visites guidées gratuites de sites emblématiques de la Grande Fontaine dans le Bassin de vie de Saint-Paul centre ce matin.Ô Jardin de Paulo, découverte de ruchers et des Jardins de Fond Imar, village lontan, balade dans le secteur de Bouillon et au Tour des Roches… C’était le rendez-vous idéal pour plonger dans l’histoire de Saint-Paul.Au stade de la Grande Fontaine, les partenaires de Saint-Paul, terre attractive et écologique, proposeront dès 14h00 cette après-midi une série d’ateliers gratuits autour de la biodiversité et du recyclage. Par ailleurs, afin d’entretenir la dynamique associative dans les Bassins de vie du territoire, les associations de quartiers s’impliquent dans Gayar nout’ kartyé. La Journée s’achèvera avec des concerts!