Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Gayar nout’ kartié à la Grande Fontaine ! Saint-Paul organise l’événement Gayar nout’ kartié à la Grande Fontaine ce vendredi 21 et ce samedi 22 juillet 2023. Deux temps forts marqueront ce rendez-vous proposé en partenariat avec les associations de ce quartier.

Le premier se déroulera ce vendredi 21, de 8 heures à 12 heures, en bas des rampes à l’occasion du lancement du projet d’aménagement paysager et touristique de la ravine Bernica. Les premières plantations d’arbres de cette opération auront lieu dans le cadre d’un chantier participatif avec les associations de la Grande Fontaine, les habitants et les enfants.



La seconde étape de Gayar nout’ kartié se tiendra aussi ce samedi 22 juillet. Venez participer à des visites guidées gratuites de sites emblématiques de la Grande Fontaine dans le Bassin de vie de Saint-Paul centre.



Ô Jardin de Paulo, découverte de ruchers et des Jardins de Fond Imar, village lontan, balade dans le secteur de Bouillon et au Tour des Roches… C’est le rendez-vous idéal pour plonger dans l’histoire de Saint-Paul. Attention, les places sont limitées et la réservation est obligatoire aux numéros indiqués sur l’affiche de la manifestation.



Au stade de la Grande Fontaine, les partenaires de Saint-Paul, terre attractive et écologique, proposeront également une série d’ateliers gratuits à partir de 14 heures autour de la biodiversité, du recyclage et de la biodiversité. Par ailleurs, afin d’entretenir la dynamique associative dans les Bassins de vie du territoire, les associations de quartiers s’impliqueront dans Gayar nout’ kartyé.



Découverte de bœuf moka, fabrication de balai zig, tressage coco et gâteaux lontan : la Ville mettra en lumière toutes ses traditions. Enfin, des concerts d’artistes saint-paulois et de la Grande Fontaine se dérouleront dans la foulée. Tribunénibé, Zaza Maloya, Ti Zenfan Gado, Emmanuelle et Émilie IVARA et le groupe APOLONIA viendront se produire sur scène.



Toute une série d’animations sera aussi organisée : structures gonflables, danse, gym, boxe et défilé de mode. Tous les talents, les créativités et les forces vives de Saint-Paul s’exprimeront à l’occasion de cet événement fédérateur.







Dans la même rubrique : < > Les sentinelles de l’environnement embellissent la ravine Bernica Gayar nout’ kartié à la Grande Fontaine !