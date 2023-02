Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Gayar nout’ Kartyé : zoom sur Villèle La Ville de Saint-Paul a organisé l’évènement “Gayar nout’ kartyé” ce samedi 18 février 2023 au Plateau noir de Villèle. Le public est venu participer à une série d’animations gratuites autour de la biodiversité. Le Territoire de la Côte Ouest et Cycléa étaient de la partie ainsi que les élu(e)s de la Ville Mélissa COUSIN, Nila RADAKICHENIN, Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, Michel CLÉMENTE et Alexis POININ-COULIN.





Un troc de plantes a aussi été organisé : des arbustes endémiques ou aromatiques ont été offerts aux personnes présentes en échange de plants ou de graines de fruits et de légumes lontan.



“Gayar nout’ kartyé à Villèle” a permis également de sensibiliser à la nécessité de préserver l’environnement réunionnais. C’est pourquoi l’association RAGASI était présente et à animer un atelier de recyclages de boîtes de conserve. Cycléa a réalisé de la sensibilisation au tri des déchets et au compostage. Un atelier de recyclage des capsules de café a aussi été organisé lors de cette même journée.



Cette après-midi dédiée à la sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité proposait également la découverte des races locales (boeufs mokas et cabris péi). Des associations de quartier ont profité de cet événement pour présenter leur savoir-faire : exposition d’objets lontan, atelier de couture et histoires du quartier.



Saint-Paul, terre attractive et écologique, poursuit sa démarche liée au Plan 100 000 arbres en lien avec ses partenaires. Ainsi, une séance de plantation d'arbres s'est déroulée aux abords du stade de Villèle avec les habitants en présence du Zarboutan réunionnais de la nature, Raymond LUCAS et de l'association des Amis des plantes et de la nature.





