Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Gayar nout’ Kartié : direction la Grande fontaine Visites guidées des sites phares du quartier, le Zarboutan Tour, ateliers de sensibilisation et de tri, animations et concerts, tels étaient les éléments du programme qui vous attendaient le samedi 22 juillet au stade de la Grande Fontaine, derrière l’école Jean-Luc DALY-ERAYA.



Le programme s’est ensuite poursuivi dans une ambiance animée avec des activités diverses : structures gonflables pour les plus jeunes, ateliers de sensibilisation et de tri pour promouvoir la préservation de la biodiversité, découverte du bœuf moka, fabrication de balai zig, tressage de feuilles coco, dégustation de délices lontan et malgaches… Sans oublier les prestations envoûtantes telles que le cracheur de feu, la danse indienne, la gym danse bien-être, les démonstrations de danse malgache, de boxe, ainsi que le défilé de mode de Sabeykarathy. Une journée riche en animations et en découvertes pour tous les goûts !

Pour clôturer en beauté cet événement de proximité, le public a eu l’opportunité d’apprécier des concerts exceptionnels, avec des artistes talentueux tels que Tribu Nénibé, Zaza Maloya, Ti Zenfan Gado, Emmanuelle et Emilie IVARA, ainsi que le groupe Apolonia ! Une véritable explosion de talents et d’émotions qui a marqué la fin de cette journée inoubliable.

Les organisateurs remercient chaleureusement tous les participants, les artistes, les bénévoles, ainsi que les habitants du quartier pour leur soutien et leur enthousiasme. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition de cet événement qui a su rassembler la communauté dans la convivialité et la découverte de son patrimoine local. Le Zarboutan Tour, une découverte passionnante de la Grande Fontaine, s’est révélé être un véritable succès, attirant de nombreux visiteurs désireux d’en apprendre davantage sur leur territoire. De la splendeur de Ô Jardin de Paulo, en passant par les charmes d’Autour des Ruches et des Jardins de Fond Imar, jusqu’à la découverte d’un village lontan sur Bellemène et l’exploration de l’histoire du quartier de Bouillon, M. Florent PÉLOPS, mémoire vivante du quartier, a su captiver l’audience en présentant ces lieux historiques avec passion.Le programme s’est ensuite poursuivi dans une ambiance animée avec des activités diverses : structures gonflables pour les plus jeunes, ateliers de sensibilisation et de tri pour promouvoir la préservation de la biodiversité, découverte du bœuf moka, fabrication de balai zig, tressage de feuilles coco, dégustation de délices lontan et malgaches… Sans oublier les prestations envoûtantes telles que le cracheur de feu, la danse indienne, la gym danse bien-être, les démonstrations de danse malgache, de boxe, ainsi que le défilé de mode de Sabeykarathy. Une journée riche en animations et en découvertes pour tous les goûts !Pour clôturer en beauté cet événement de proximité, le public a eu l’opportunité d’apprécier des concerts exceptionnels, avec des artistes talentueux tels que Tribu Nénibé, Zaza Maloya, Ti Zenfan Gado, Emmanuelle et Emilie IVARA, ainsi que le groupe Apolonia ! Une véritable explosion de talents et d’émotions qui a marqué la fin de cette journée inoubliable.Les organisateurs remercient chaleureusement tous les participants, les artistes, les bénévoles, ainsi que les habitants du quartier pour leur soutien et leur enthousiasme. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition de cet événement qui a su rassembler la communauté dans la convivialité et la découverte de son patrimoine local.





Dans la même rubrique : < > Découvrez le planning des collectes de sang sur le territoire le 25 et 26 juillet à Saint-Paul Gayar nout’ kartié met à l’honneur la Grande Fontaine