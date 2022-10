Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Gayar Somèn kréol zot tout’ ! Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, accueille la Somèn Kréol célébrée du 25 au 30 octobre 2022 sur l’ensemble du territoire. Cette manifestation emblématique du vivre ensemble réunionnais se traduit par un programme qui fait : “Réyon’ nout kréolité, nout kosé ek nout kiltir mélanzé“.



C’est dans une logique de transmission et de valorisation de l’identité culturelle réunionnaise que la Municipalité souhaite associer toutes les générations du territoire réunionnais durant la Somèn Kréol à travers un programme ambitieux, riche et diversifié. Encore quelques heures à patienter avant de vous donner le programme complet. L’ambition est aussi de faire rayonner ce moment si important sur l’ensemble du territoire.

Saint-Paul, terre de vivre-ensemble et la kréolité, célèbre la culture, la gastronomie et le patrimoine créoles durant cette semaine et propose à la population une multitude d’activités pour faire vivre ses différents Bassins de vie !

Nout zarlor, Nout kiltir

Expositions, kriké kraké dann kartié, ateliers généalogie, théâtre, ateliers d’écriture, animations dans le réseau de lecture publique… La programmation s’annonce importante.

La Ville Sin-Pol lé gadiamb

Par ailleurs, le Conseil Régional i met osi son grain d'sel dann' Sin-Pol à lokasion de la Somèn kréol, lo 29 oktob ek son battle artistik dann Cimendef. Il s'agit d'une manifestation organisée en partenariat avec la Ville. Voir le programme en cliquant ici . Un grand concert se déroulera ensuite sur le sable du Débarcadère. Po met en lèr son bann' zartist lokal vien argard : Solah, Nicole DAMBREVILLE, Emma NONA, Kalypsxau ek Barth dè 20h30 si le sable près de la Place du Débarcadère !

La Ville Sin-Pol i met la main ansamn ek son band zateliers, zexpozitions et zanimassions dann' kartié. Pou partaz un gayar moman, un village lontan lé organizé lo 30 oktob dopi 9h ziska 17h à la Grotte du Peuplement ek son bann' spektak é expozition lontan, danses traditionnelles é dégustation cuisine lontan ek son gayar charet bœuf ! Apolonia, Missty, Comodo, Zaza Maloya et bien d'autres vous attendent pou krazé.





