Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Gayar Somèn Kréol ! Ariv a zot ek Sin-Pol pou fé viv’ nout kosé, nout nasion, nout kiltir mélanzé. Nout kréolité, nout zarlor ! Retour en images sur le début de la Somèn Kréol dann Sin-Pol ! Un événement culturel organisé du 25 au 30 octobre dans la cité Saint-Pauloise, Ville d’Art et d’Histoire.





Le Médiabus s’est aussi arrêté à l’établissement scolaire. Pour rappel, cette véritable bibliothèque mobile donne l’occasion de lire ou d’emprunter des livres, des CD ou des DVD. Le moment pour les enfants de Savanna d’enrichir leurs connaissances.



Second moment fort : le vernissage de l’exposition de Nadia AKHOUN à la médiathèque Leconte-de-Lisle. Il s’agit d’une exposition de calligraphies illustrant l’ouvrage de Patrice TREUTHARD “Le capitaine des mots” par l’artiste Nadia AKHOUN. Un vernissage en présence de l’Adjointe en charge des Affaires Culturelles, Suzelle BOUCHER, et de la Conseillère municipale, Marie-Suzelle BUCHLE, déléguée à la lecture publique et aux bibliothèques. Le vernissage de l’exposition de Nadia AKHOUN à la médiathèque Leconte-de-Lisle Dans une logique de transmission et de valorisation de l’identité culturelle réunionnaise, la commune veut associer toutes les générations à cette Somèn Kréol. Comme l’illustrent l’éveil musical, la découverte d’instruments traditionnels et le spectacle de marionnettes et de musique proposés dans plusieurs crèches du territoire. Somèn Kréol : l’artiste ZANGOUN à la Maison d’assistantes maternelles “L’île aux babies” située à Saint-Gilles-les-Hauts. La preuve en images avec l’intervention de l’artiste ZANGOUN à la Maison d’assistantes maternelles “L’île aux babies” située à Saint-Gilles-les-Hauts. Le moment pour les plus petits de s’initier aux instruments traditionnels de maloya. Somèn Kréol : l’artiste ZANGOUN à la Maison d’assistantes maternelles “L’île aux babies” située à Saint-Gilles-les-Hauts. Kozman, Kiltir, tradision ek salvert, mariaz lontan, zistwar kréol, gayar zartist : Gwendoline ABSALON, Patrice TREUTHARDT, APOLONIA, TI ZENFAN GADO… na encore pou gardé… A zot osi vien partaz zot kozman, ekri zot fonker su lo toile devan lo parvi la Méri lo 25 ziska 30 oktob 2021. Le programme à retrouver ci-dessous. Premier moment fort avec le fonker animé par le poète Patrice TREUTHARD à l’école Émile-HUGOT de Savanna ce 25 octobre. Un rendez-vous marqué par le partage des enfants avec cette figure de la culture Réunionnaise.Le Médiabus s’est aussi arrêté à l’établissement scolaire. Pour rappel, cette véritable bibliothèque mobile donne l’occasion de lire ou d’emprunter des livres, des CD ou des DVD. Le moment pour les enfants de Savanna d’enrichir leurs connaissances.Second moment fort : le vernissage de l’exposition de Nadia AKHOUN à la médiathèque Leconte-de-Lisle. Il s’agit d’une exposition de calligraphies illustrant l’ouvrage de Patrice TREUTHARD “Le capitaine des mots” par l’artiste Nadia AKHOUN. Un vernissage en présence de l’Adjointe en charge des Affaires Culturelles, Suzelle BOUCHER, et de la Conseillère municipale, Marie-Suzelle BUCHLE, déléguée à la lecture publique et aux bibliothèques.Dans une logique de transmission et de valorisation de l’identité culturelle réunionnaise, la commune veut associer toutes les générations à cette Somèn Kréol. Comme l’illustrent l’éveil musical, la découverte d’instruments traditionnels et le spectacle de marionnettes et de musique proposés dans plusieurs crèches du territoire.La preuve en images avec l’intervention de l’artiste ZANGOUN à la Maison d’assistantes maternelles “L’île aux babies” située à Saint-Gilles-les-Hauts. Le moment pour les plus petits de s’initier aux instruments traditionnels de maloya.Kozman, Kiltir, tradision ek salvert, mariaz lontan, zistwar kréol, gayar zartist : Gwendoline ABSALON, Patrice TREUTHARDT, APOLONIA, TI ZENFAN GADO… na encore pou gardé… A zot osi vien partaz zot kozman, ekri zot fonker su lo toile devan lo parvi la Méri lo 25 ziska 30 oktob 2021. Le programme à retrouver ci-dessous.





Dans la même rubrique : < > Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, en visite à Saint-Paul Baignade possible aux Roches Noires et à Boucan Canot