A la Une . Gastro-entérite : Pour l’instant, aucun décès selon l'ARS

Devant la recrudescence des cas de gastro-entérites, notamment chez les enfants de moins de cinq ans, l’ARS confirme que les hospitalisations sont en forte hausse. L’agence de santé fera prochainement un point plus précis de la situation sanitaire. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 16:51

Avec pas moins de 109 passages aux urgences en moins d’une semaine entre le 22 et le 28 août, la rentrée scolaire a été chargée pour les services d’urgence. Cette hausse de la fréquentation dans les hôpitaux de l'île s’est traduite par une augmentation des hospitalisations chez les marmailles. Une augmentation qui a été aussi observée par les médecins généralistes, qui ont vu leurs consultations doubler pour des diarrhées aigües.



"Les données dont nous disposons actuellement sont à l’échelle départementale, cependant, un point épidémiologique plus précis sera effectué prochainement par Santé Publique France en détaillant les données par secteur de l’île (données issues des établissements de santé avec service d’accueil des urgences)", précise l'agence de santé publique.



Une épidémie pour au moins plusieurs semaines



Difficile de savoir en détail si chaque hospitalisation est plus ou moins importante, mais la fragilité des plus jeunes les expose plus à la déshydratation notamment. "Nous disposons d'informations sur la notion d’hospitalisation uniquement, pas sur la gravité de chaque cas. Toutefois, aucun décès n’a été signalé à l’ARS à ce jour", ajoute l'ARS.



L'agence précise également que ce genre de situation dure en général quelques semaines. Les mesures d'hygiène préventives restent donc de rigueur pour encore un bon moment.