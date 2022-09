A la Une . Gastro-entérite : 28 enfants de moins de 5 ans hospitalisés à La Réunion en une semaine

L’ARS de La Réunion fait un point de situation sur l’épidémie de gastro-entérite qui touche l’île. 24 personnes ont été hospitalisées la semaine dernière et 28 la semaine précédente. Par NP - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 14:54

Le communiqué: Depuis la rentrée scolaire, une hausse du nombre de passage aux urgences et d’hospitalisations pour gastro-entérite est observée à La Réunion. Cette situation concerne tout particulièrement les enfants de moins de 5 ans. L’ARS La Réunion rappelle les gestes d'hygiène simples à appliquer par tous pour éviter la transmission de la maladie.

Point de situation (données Santé publique France) Une augmentation de cas gastro-entérite est observée, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans : • 109 passages aux urgences recensés en semaine 34 (du 22 au 28 août) et 96 la semaine précédente, • 28 hospitalisations en semaine 34 et 24 la semaine précédente. Cette tendance est également constatée en médecine de ville où une hausse des consultations pour diarrhées aiguës, tous âges, est rapportée par le réseau de médecins sentinelles : 2,9 % d’activité en semaine 34 contre 1,7% la semaine précédente.

Que faire en cas de symptômes ? Dès l’apparition des symptômes, il est recommandé de : • consulter rapidement un médecin ; des examens et des analyses pourront être effectués si necessaire, • boire de l’eau régulièrement pour se réhydrater : la meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la réhydratation. Des solutés de réhydratation peuvent être utilisés chez l’enfant.

Comment éviter la transmission de la gastro-entérite ? Des mesures d’hygiène préventives simples permettent de limiter le risque de transmission de la maladie: • se laver les mains au savon et à l’eau propre avant la manipulation d’aliments et avant de manger, • nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces utilisées (poignées de portes, rampes, comptoirs, etc.) avec des produits adaptés (détergents, eau javellisée…) Les virus qui transmettent les gastro-entérites sont en effet très résistants dans l’environnement et peuvent persister sur ces surfaces.

QU’EST-CE QUE LA GASTRO-ENTÉRITE ? La gastro-entérite est une infection du système digestif causée le plus souvent par un virus. Les virus peuvent survivre plusieurs heures à plusieurs jours sur les surfaces inertes. La maladie dure en moyenne de 2 à 5 jours, mais on peut rester contagieux plusieurs jours après la guérison. Les symptômes : vomissements, diarrhée aiguë, fatigue, perte d’appétit, maux de tête, fièvre, frissons, douleurs d’estomac, crampes abdominales, nausées.