Gaspillage alimentaire : En moyenne les Français jettent 67 euros de nourriture par mois

"Pour près d’un quart des Français, entre 26 % et 50 % des produits qu’ils achètent finissent à la poubelle. Des gestes simples peuvent pourtant être mis en place pour éviter le gâchis et réduire les dépenses supplémentaires", indique Thomas Avoirte, expert culinaire chez HelloFresh qui a mené l'étude avec Censuswide.



Parmi les produits qui finissent à la poubelle, il y a ceux dont les proportions sont trop importantes par rapport à la quantité nécessaire, les restes des repas qui ne sont pas utilisés pour les suivants et les produits dont la date limite de consommation est dépassée. En effet, près de 50 % des Français finissent par jeter des produits périmés sans les avoir consommés.



En moyenne, les foyers français dépensent 81,73 euros par semaine pour leur alimentation, mais ce montant à tendance à augmenter car 34 % des ménages le dépassent fréquemment.