A la Une . Gary, père endeuillé, a disparu

Les proches de Gary Mercereau sont à sa recherche. Parti hier de chez sa compagne, le trentenaire ne donne plus de nouvelle à ses proches depuis. Par NP - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 07:09

Gary Mercereau, originaire de Saint-Louis, a quitté le domicile de sa compagne à Saint-André, hier matin avec beaucoup de chagrin. Suite à la perte de son enfant, l’homme aurait fait part de sa peine à sa compagne avant de prendre le bus en direction de Sainte-Rose. Il n’a depuis donné aucune nouvelle à ses proches qui sont à sa recherche. Son téléphone aurait été localisé dans le secteur d’Anse des Cascades à Sainte-Rose.



Gary porte la chemise à fleurs de la photo en légende, un pantalon bleu et des chaussures pointues. Agé de 33 ans, il mesure environ 1m75 et est de forte corpulence.



Si vous l’apercevez merci de contacter la police ou la gendarmerie