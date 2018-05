Société Gare aux marmailles qui ne mettent pas leur ceinture dans les cars scolaires!



La gendarmerie de La Réunion lance une nouvelle opération de contrôle destinée à sensibiliser les collégiens et lycéens au port de la ceinture de sécurité dans les transports scolaires.

Il s'agit de mettre en place simultanément des postes de contrôle des cars scolaires aux abords de plusieurs collèges et lycées de l'île afin de vérifier le port de la ceinture par les jeunes passagers.

Pour mémoire, une première opération de contrôle lancée le 29 janvier dernier dans des conditions analogues, avait permis de constater que plus de la moitié des usagers ne portaient pas la ceinture à bord de ces véhicules de transport. Depuis, toute la chaîne des acteurs de ces ramassages scolaires, a été sensibilisée à cette problématique de sécurité routière.

Nouveauté cette fois: pour chacune des infractions relatives au non-port de cet élément de sécurité qui sera constatée, les autorités judiciaires de l'île nous autorisent à mettre en œuvre une procédure d'alternative aux poursuites. Celle-ci consistera à remettre à chaque contrevenant un fac-similé d'infraction (pièce jointe) qui tiendra lieu de "rappel à la loi".



Les élèves ne se verront donc verbalisés que de manière fictive. Cependant, la remise de ce "flyer" permettra d'attirer l'attention des parents sur le montant de l'amende forfaitaire (90 euros au minimum) susceptible d'être dressée en cas de réitération de l'infraction.



Cette opération est conduite conjointement avec la coordination des services de la sécurité routière de la Préfecture qui ont procédé à l'impression des fac-similés des avis de contravention factices.



Liste des établissements qui seront concernés:

Collège Aimé Césaire, à l'Etang-Salé



Collège Michel Debre, à la Plaine des Cafres



Collège Hégésippe Hoarau, à Saint-Louis



Lycée Roland Garros, au Tampon



Collège de l’Etang, à Saint-Paul



St-PAUL IV- SAVANNAH, à Saint-Paul



La Cité scolaire DUPARC, à Sainte-Marie



Lycée Patu de Rosemont / LEP Isnel Amelin, à Saint-Benoît





