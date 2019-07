Gardez vos pulls , nuits des 13 et 14 Juillet sèches et fraîches

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

la nuit

2:

Dimanche 14

:

3:

nuit du 14 Juillet

: des nuages sont en approche par le Sud mais devraient rester au large pour les festivités.

On peut donc légitimement espérer un ciel le plus souvent dégagé et une nuit fraîche.

5:

Début de semaine prochaine

: renforcement de l'alizé avec un anticyclone qui se met en place au Sud Sud-Ouest des Mascareignes.



Sur ce je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit.



Cheers,

Patrick Hoareau.