A la Une .. Garder ses écouteurs trop longtemps est nocif pour les oreilles

Avec l’arrivée des écouteurs sans fil, de nombreuses personnes les gardent trop longtemps. Une très mauvaise habitude pour les oreilles. Voici pourquoi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 15:22

Avez-vous remarqué que vos oreilles sont plus collantes ou cireuses après une longue utilisation de vos écouteurs? Si la réponse est oui, enlevez-les pour lire ce qui suit.



Avec le boom des écouteurs sans fil, une mauvaise habitude est arrivée : garder ses écouteurs aux oreilles sur de longues durées. Des études sur les appareils intra-auriculaires, dont le mécanisme est très proche, ont mis en lumière que cela causait des problèmes de cérumen.



Le cérumen est la "cire" à l’intérieur de l’oreille. Sa fonction est d’humidifier et de protéger le conduit auditif contre les insectes, l’eau ou les bactéries. Le cérumen a un mécanisme précis en se déplaçant toujours vers l’extérieur de l’oreille pour être évacué. Une fonction autonettoyante de l’oreille en somme.



Les risques



C’est justement ce processus que l’utilisation prolongée des écouteurs met à mal. Ainsi, le cérumen peut se retrouver compressé et donc difficile à expulser, créant au passage des bouchons qui peuvent causer une inflammation. La gêne de la circulation de l’air peut également assécher le cérumen ou au contraire emprisonner la sueur et l’humidité dans l’oreille, favorisant les infections.



Un autre phénomène qui se produit lorsque le cérumen ne peut être expulsé est la stimulation des glandes sécrétrices. Conséquence, l’oreille produit toujours plus de cérumen. L’hygiène générale de l’oreille s’en retrouve réduite, particulièrement si les oreillettes ne sont pas nettoyées régulièrement.



En cas de fortes accumulations de cérumen, des problèmes d’auditions peuvent arriver ainsi que des symptômes tels que des douleurs, des étourdissements, des acouphènes, des démangeaisons et des vertiges. Enfin et surtout, l’ouïe peut être endommagée si le volume est réglé trop haut.



Les conseils



L’utilisation de casques ou d’écouteurs supra-auriculaires est conseillée, même si ce n’est pas l’idéal puisqu’une accumulation de cérumen peut toujours se produire.



Le meilleur conseil est généralement de ne rien faire en laissant l’oreille s’autonettoyer. L’utilisation de cotons-tiges est vivement déconseillée, car cela repousse le cérumen dans le conduit auditif. L’utilisation de gouttes d’huile d’olive ou de bougies auriculaires est également déconseillée, car peu utile et comportant des effets indésirables.



En cas de problème de cérumen ou d’audition, la meilleure solution est de consulter votre médecin qui vous proposera une solution adaptée.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur