A la Une . Garde d'animaux : Un nouveau site voit le jour à La Réunion pour échanger des services

Tortue, lapin, poule, chat, chien, le départ en vacances n'est jamais serein lorsqu'il faut laisser son animal de compagnie. Grâce à Pet's Holiday, c'est désormais simple comme un clic de proposer ses services ou d'en rechercher. Par IS - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 10:27





Vanina pratique l’éducation canine depuis 2016 et à chaque période de vacances, beaucoup de ses clients lui demandent des conseils pour trouver un personne de confiance afin d'éviter de placer leur animal préféré au chenil. D'où l’idée de créer un site internet qui mette en relation les personnes qui proposent des services de garde, les pet-sitters, et des propriétaires contre rémunération. Pet's Holiday est né. Via le site , il est désormais possible de trouver des personnes de confiance et dont le profil a été validé. Les gardes se passent au domicile de l'animal ou chez le pet-sitter qui peut aussi venir faire des visites - en général pour les chats - ou proposer des balades pour les chiens.

Les échanges se passent directement sur le site qui est gratuit. Une commission de 4% est prise sur la transaction si elle a lieu. Le paiement s'effectue sur la plateforme sécurisée Mangopay.