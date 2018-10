La grande Une Garde à vue levée pour la rescapée de l'accident de Fleurimont





Rappelons que le samedi 7 juillet 2018, au petit matin, une 406 avait fait une sortie de route à l'entrée du village de Fleurimont à Saint-Paul. A bord, quatre jeunes, Nelly Perrot, 19 ans, Rudy Acadine, 23 ans et Giovanny Fetisoi-Miha, 18 ans et Sarah, 24 ans. Trois d'entre-eux ont perdu la vie. Sarah, gravement blessée, est la seule rescapée de ce terrible accident. Sarah, rescapée du terrible accident de Fleurimont en juillet dernier, est sortie libre de sa garde à vue en milieu de journée. Elle était entendue à la brigade de gendarmerie de Plateau Caillou depuis ce matin