Gamification du tri et du réemploi des déchets

La SHLMR et le TCO mettent en place l’application Yougreen pour développer un projet de gratification des locataires qui trient et déposent leurs déchets dans des lieux de collecte.Emmanuel Séraphin, Président du TCO et Gilles Tardy, Directeur Général de la SHLMR, ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre de ce projet environnemental, social et innovant.