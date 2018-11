Gilets Jaunes Gamelle solidaire: L'Arche de Noé lance un appel à la solidarité Alors pour éviter le syndrome du caddie vide et pouvoir nourrir ses pensionnaires, l'Arche de Noé lance un appel à la solidarité. Voici le communiqué :





Comme pour les élevages en souffrance, nous devons apporter une ration quotidienne à nos 150 chiens et chats si nous voulons éviter le développement de l'agressivité parmi nos pensionnaires. Quitte à monter en gamme pour les croquettes avec des sacs à 50 ou 60 € en stations-services au lieu des 27,95 € que nous payons habituellement à Fermes et Jardins St-André.



A cela s'ajoute ZERO croquettes prépayées chez Fermes et Jardins St-André nos donateurs habituels hésitant, et on les comprend, à se déplacer dans le périmètre de la balance quotidiennement investi par les gilets jaunes, ZERO chèque par courrier depuis 10 jours les camionnettes jaunes de la Poste ayant cessé de tourner.



Alors pour éviter le syndrome du caddie vide, nous comptons sur vous pour un don express sur cette cagnotte libre d'accès, l'argent restant, quelles que soient les circonstances, le nerf de la guerre.



Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte en cliquant sur le lien ci-dessous :





https://www.leetchi.com/c/la-gamelle-solidaire-de-fin-de-mois-pour-larche-de-noe-reunion Remplir notre caddie quotidien depuis 10 jours relève du parcours du combattant à la fois parce que nos lieux d'approvisionnement habituels sont bloqués, fermés ou ouverts le matin uniquement. Ou bien parce que les rayons sont vides ou encore parce que comme tout le monde nous sommes obligés de gérer le stock d'essence dans le réservoir.Comme pour les élevages en souffrance, nous devons apporter une ration quotidienne à nos 150 chiens et chats si nous voulons éviter le développement de l'agressivité parmi nos pensionnaires. Quitte à monter en gamme pour les croquettes avec des sacs à 50 ou 60 € en stations-services au lieu des 27,95 € que nous payons habituellement à Fermes et Jardins St-André.A cela s'ajoute ZERO croquettes prépayées chez Fermes et Jardins St-André nos donateurs habituels hésitant, et on les comprend, à se déplacer dans le périmètre de la balance quotidiennement investi par les gilets jaunes, ZERO chèque par courrier depuis 10 jours les camionnettes jaunes de la Poste ayant cessé de tourner.Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte en cliquant sur le lien ci-dessous : Chacun participe du montant qu'il souhaite.

Tous les paiements sont sécurisés.

Un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande par mail Merci à tous ! Astrid PUISSANT

Refuge ARCHE DE NOE

SAINTE ANNE (Ile de la Réunion)

0692 36 28 09 N.P Lu 46 fois





Dans la même rubrique : < > Les gendarmes enlèvent un barrage à Saint-Louis Le Tampon: Les commerces fermés par les gilets jaunes