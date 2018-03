Galigalang, l'écho des femmes de l'océan Indien à voir ce vendredi

Ce vendredi 9 mars à La Fabrik à 20H00 (28 Rue Leopold Rambaud à Sainte Clotilde ), près de 50 femmes seront réunies pour partager la culture de l'océan Indien sous la direction artistique de Katy Toave.Galigalang 1ère édition est le fruit d'un échange interculturel autour des danses et chants traditionnels de l'océan Indien portés par la voix des femmes.Cette 1ère édition accueille l'Ile Sainte Marie (Madagascar) avec les Drôles de Dames du Festival des Baleines. La Réunion sera représentée par Maloya Dann Kor et Simangavole "Maloya Maniér Fanm". L'Inde par l'Association Vijai's Production N° 1 et Mayotte par l'Association New Generation L'Abattoir.#galigalang #maloyadannkor #simangavole #katytoave #cultureettradition #oceanindien #femmes #poudvre