A la Une . Galère sur les tests covid obligatoires pour les voyageurs: Olivier Véran "à côté de la plaque" pour Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon ne décolère pas. Le député de la 5e circonscription déplore le "désintéressement total" du ministre de la Santé Olivier Véran sur le sort des voyageurs ultramarins bloqués en métropole en raison de retards dans l'obtention de leur test obligatoire de 72h. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 17:11 | Lu 935 fois

Le parlementaire réagissait à la question de son collègue de la 1ère circonscription, Philippe Naillet, qui avait interpellé Olivier Véran sur les difficultés de centaines d’ultramarins à obtenir un rendez-vous dans des laboratoires de métropole pour le dépistage de la covid19 et les retards dans les résultats. Pour rappel, le test de 72h au départ de la France hexagonale est obligatoire avant de prendre l'avion.



"D’une part, le ministre a affiché son désintéressement total à la situation de ces ultramarins en affirmant que ces voyageurs ne sont pas prioritaires ; et d’autre part, il a révélé à la représentation nationale son ignorance de la situation", a regretté Jean-Hugues Ratenon.

Corridor sanitaire entre l'Hexagone & les Outre-mer : @PNaillet (SOC) s'inquiète des délais d'obtention de rendez-vous ou de résultat des tests incompatibles avec la règle des 72h. Il demande que les habitants des Outre-mer puissent bénéficier de délai prioritaire. #DirectAN #QAG pic.twitter.com/PlsxfRePVJ

— Assemblée nationale (@AssembleeNat) September 15, 2020



Preuve de la "méconnaissance" d'Olivier Véran sur la situation des ultramarins, le député insoumis s'appuie sur la réponse apportée par le successeur d'Agnès Buzyn, invitant les personnes devant voyager "à anticiper la réalisation de leur prélèvement, de l'ordre d'une semaine".



Pour Jean-Hugues Ratenon, le ministre de la Santé "n'est pas prêt à mettre des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins de ces citoyens". "C’est un réel problème pour nous ultramarins : le test obligatoire à 72h dont les résultats n’arrivent pas, c’est une atteinte à notre liberté de circuler. Je demande que le ministre de la Santé revoit sa position et je vais saisir dès aujourd’hui le ministre des Outre-Mer sur cette question très préoccupante", glisse JHR en guise de conclusion.