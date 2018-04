Party

Gala de l'ACH : Un gala de prestige sous le thème de la lumière

Comme toutes les années, l'ACH se mobilise pour apporter son aide à tous ceux qui ont en besoin, aux exclus, aux pauvres, à ceux qui sont rejetés et oubliés. Pour la 26 ème année consécutive, son gala traditionnel au thème de la lumière s'est tenu samedi soir au Moca à Montgaillard. Débuté par un cocktail, la soirée s'est poursuivie par un dîner accompagné d'une vente aux enchères. Et pour une bonne digestion, tous les invités se sont retrouvés sur la piste de danse animée par le DJ AKatoto de NRJ. Le but de cette soirée de bienfaisance était de récolter des fonds pour des actions humanitaires. Justine Edmond la présidente de l'ACH remercie tous ses partenaires, toute son équipe ainsi que toutes les personnes qui ont répondu présent à son invitation.

