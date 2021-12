Publireportage Gagnez 10 places pour la soirée du Kartel Prod au Beach Club !

Le Kartel Prod prend le contrôle du Beach Club ce dimanche 12 décembre. Une soirée qui s'annonce inoubliable ! Elle sera soumise aux mesures sanitaires, les places seront donc limitées. Zinfos974 et le Kartel Prod vous offrent 10 entrées ! Vous avez jusqu'à vendredi, 16 heures pour participer au tirage au sort ! Par Zinfos974 - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 14:26



Pour tenter de gagner vos places Nom

Prénom

Téléphone sur



Le tirage au sort des gagnants se fera le Vendredi 10/12/21

Consultez nos Conditions Générales d'utilisation pour plus d'informations.



à dimanche ! Tentez de gagner vos places VIP pour le show du Kartel Prod au Beach club le 12/12/21 en envoyant vos coordonnéessur jeux@zinfos974.com Le tirage au sort des gagnants se fera le Vendredi 10/12/21Consultez nospour plus d'informations.à dimanche !

Conditions Générales d'Utilisation du jeu concours Zinfos974 - Kartel Prod.pdf (142.08 Ko)