Gagner la bataille des retraites, un enjeu de civilisation

"La population vieillit nous dit-on ! Donc, il y aura trop de retraités et pas assez d’actifs pour financer les retraites. Il faudra donc travailler plus longtemps et cotiser davantage."

Élémentaire mon cher Watson !

Or, cet argument, qui semble frappé du sceau du bon sens, et sur lequel repose la réforme, est un des meilleurs exemples de la stratégie de manipulation de l'opinion, identifiée par le linguiste Américain Noam Chomsky, sous le nom de « stratégie de la dissimulation ». En effet cet argument n’éclaire qu’un seul versant de la réalité.

D’ailleurs, une simple analyse systémique révélant les véritables raisons des déficits, montrera que cette réforme dictée par les lobbyistes des banques, compagnies d'assurances et autres fonds de pension, a toutes les caractéristiques d’une escroquerie intellectuelle et financière.

En effet, depuis 2017, c’est table ouverte à l'Elysée pour le fonds de pension Américain Black Rock. Ses dirigeants et actionnaires se voient déjà toucher les futurs dividendes ponctionnés sur notre santé, nos revenus, et nos retraites.

Mais rien n’est joué ! 64% de nos concitoyens rejettent cette réforme. Toutes les conditions sont donc réunies, pour gagner cette bataille tôt ou tard…

Dans ces conditions, pourquoi dans cette campagne des présidentielles, caracolent en tête des sondages les candidats dont les partis s’acharnent à détruire notre modèle de retraite par répartition en le privant de moyens depuis 1982.

Comprenez-vous ?

-Les sondeurs ont oublié les 60% d’abstentionnistes, votes blancs et nuls qui ont compris avant tout le monde que les dés étaient pipés…

C’est clair ! depuis des années le résultat est connu d’avance. C’est un « grand chef à plume », courtisan de la finance, qui sortira des urnes… Et cela tant qu’une poignée de milliardaires seront propriétaires des moyens d’information grand public et qu’un gouvernement à leur service dirigera le service public de l’info, conditionnant les gens à la doxa néolibérale, destructrice des avancées sociales du siècle dernier, dont notre modèle de retraite.

Or, si après un nouveau déni de démocratie, le peuple accepte l’inacceptable sans combat, cela voudrait-il dire que nous sommes déjà conditionnés par des médias en uniforme, pour entrer dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ?

"Une dictature parfaite, qui aurait les apparences de la démocratie (…) Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude."

L’information doit devenir un bien public, gérée par des journalistes dont c’est le métier. Journalistes libres, de plusieurs tendances, soucieux du pluralisme, indépendants du pouvoir de nuisance de la finance et des gouvernements.