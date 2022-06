A la Une . Gagnant du My Million : Il ne craint plus d’être à découvert en fin de mois

La chance sourit aux Réunionnais cette année. L’île compte de nouveaux millionnaires. Le 27 mai dernier, un ticket gagnant a été validé à la Cafétéria de la Presqu’ile au Port. Cet heureux gagnant a toujours pensé au plus profond de lui qu'il gagnerait un jour ! Par NP - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 11:44





Le couple ne souhaite pas changer ses habitudes mais savoure déjà une certaine sérénité à l'idée de ne plus avoir à craindre que leur compte soit à découvert en fin de mois. "C’est une merveilleuse chose !", déclare-t-il.





La chance a souri aux Réunionnais ces dernières semaines. Le couple compte faire profiter ses enfants.La chance a souri aux Réunionnais ces dernières semaines. Le 24 mai dernier, un Saint-Pierrois remportait plus de 50 millions d’euros et le 1er juin, 500.000 euros ont été gagnés au ticket de grattage.