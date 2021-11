7mag.re Gabrielle Boivin : sa crinière de lionne, sa fierté, son héritage

Son visage ne vous est pas inconnu ? Gabrielle Boivin a déjà posé pour des campagnes locales, notamment pour une marque d'eau. Son succès, avec modestie, elle l'attribue à sa magnifique chevelure... Sa personnalité et son charisme sont très certainement pour beaucoup dans la réussite de cette magnifique métisse aux multiples talents. Un portrait Studio974.



Photos: YKS YAKUSA - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 10:44



Pêle -mêle, elle se décrit: " Cafre, malbar et yab... Voilà d'où vient mon métissage. Je suis comptable et je développe une activité dans l'économie de partage en tant que VDI ( ndlr: Vendeur à Domicile Indépendant) ". Ses passions ont trait au sport comme la gymnastique, le judo et le twirling bâton, mais encore la randonnée, en famille, comme il se doit !



