Gabriel Martin : Une infirmière lui donne trop de médicaments, l'hôpital rejette la faute sur elle

Une femme de 53 ans, qui devait subir une opération d'une hernie à l'hôpital Gabriel Martin jeudi dernier, s'est vu refuser ladite opération suite à l'erreur d'une infirmière, relate le JIR dans ses colonnes.



Jeudi dernier au matin, alors qu'elle vient d'être admise dans le service de chirurgie viscérale afin d'être opérée le lendemain, une infirmière pose sur sa table de chevet trois cachets, lui indiquant qu'il s'agit de son traitement. La patiente, confiante, en avale deux, avant que l'infirmière ne revienne dans la chambre, l'air affolé, cherchant les cachets sur la table de chevet.



Sans explications, la patiente est transférée dans le service de soins continus et placée sous surveillance. La patiente a en effet ingéré quatre fois la dose habituelle de bêtabloquants, et sa tension chute dangereusement. Elle restera jusqu'au samedi en soins continus, avant de rejoindre le service de chirurgie viscérale le samedi matin, où elle pense être opérée enfin. Mais la chirurgienne lui affirme alors refuser dorénavant de l'opérer, prétextant dans une lettre de son passé dépressif.



La quinquagénaire, au sortir de l'hôpital, s'ouvre de sa mésaventure à son médecin traitant, et se produit alors un revirement : désormais, la chirurgienne accepte de l'opérer. La patiente n'a plus confiance en ce service de chirurgie viscérale, et va engager une procédure contre l'établissement.