GHER: Force Ouvrière dénonce une certaine "magouille"

À plusieurs reprises, le directeur nous a annoncé que le GHER est en grande difficulté financière avec la mise en place d’un plan de retour à l’équilibre et des recommandations du COPERMO, notamment la maîtrise de la masse salariale qui pèse lourdement sur l’organisation des services.



Nous venons d’apprendre que sans respecter la règlementation en vigueur sur le recrutement la direction a décidé d’embaucher un cadre supplémentaire sans création de postes.



Nous sommes stupéfaits de cette décision, car lors des examens des demandes de prise en charge financière des formations pour études promotionnelles, un grand nombre de ces agents n’a pas été retenu, notamment pour l’école des cadres et l’IFSI.



Interpellé sur ce sujet, le directeur nous avait répondu qu’il n’y avait pas de besoin supplémentaire de cadre au GHER et surtout que le plan de retour à l’équilibre préconise des arrêts de contrats et des recrutements. L’absence de publicité obligatoire sur la vacance de poste démontre que la direction recrute de manière illégale.



C’est du mépris pour l’ensemble des personnels qui ont des projets de carrière ou ceux en attente de promotion ou de titularisation.



C’est également du mépris pour les représentants dans les instances. Sommes-sous revenu à la république bananière, au temps des colonies ou le copinage, la magouille et l’opacité étaient de rigueur ?



FO