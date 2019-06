<<< RETOUR La Réunion Positive

GETUP ! Mobile s’engage Un smartphone éthique et durable pour tous !

GETUP ! Mobile est une jeune entreprise réunionnaise innovante et engagée qui fédère des talents dans le domaine de l’électronique durable en commençant par la téléphonie.



Sa mission ? Lutter contre l’obsolescence programmée et proposer des solutions autour d’enjeux de société tels que le réemploi, l’économie circulaire et l’économie de la fonctionnalité ainsi que la mise à disposition de pièces détachées et la capitalisation de connaissances métiers.



En bref, c’est plus de 3000 Smartphones, ordinateurs et drones qui ont été sauvés par les techniciens engagés pour des Réunionnais et des entreprises.



Reprise, réparation et conseil vers des appareils éthiques et durables, la démarche est globale et tout le monde y trouve son compte. Une démarche qui a fait visiblement ses preuves et qui remporte un vif succès, puisque 2 nouveaux points de vente ouvrent à Saint-Denis et à Saint-Leu.



Récompensée pour ses valeurs, GETUP ! est lauréat du Trophée Entreprise et territoire qui valorise l’ancrage territorial fort qui anime les équipes.



Au coeur du numérique et donc dans tous les secteurs de l’activité humaine, l’équipe développe des solutions porteuses de sens.



« C’est notre ADN et notre ambition première que d’offrir un impact positif sur l’ensemble du territoire océan Indien et permettre à tous, citoyens et entreprises de bénéficier d’outils digitaux fiables et accessibles, en somme, de participer à une nouvelle économie de l’électronique locale et durable. Nous redonnons de la valeur ici à La Réunion à des téléphones, nous voilà entrés de plain pied dans une nouvelle ère, tous consom’acteurs ! », nous confie l’équipe de GETUP ! La Réunion Positive

