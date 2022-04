Courrier des lecteurs GDB *

Par Alain Nivet - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 16:31

* GDB Gueule de Bois Certes, j'ai un peu la gueule de bois ce matin au regard des résultats du premier tour des Présidentielles. Je me suis beaucoup investi en faveur d' Eric Zemmour. Mais si je fais un récapitulatif de son parcours , je réalise que le journaliste a fait un parcours politique fabuleux en seulement six mois alors que certains en sont à leur troisième essai ! Deux grands partis, le LR et le PS, se sont effondrés. Mais pour Macron, la partie n'est pas gagnée . Il n'y a que 4,19 points d'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Manu en est conscient . Dès ce matin, il est parti à la chasse...aux voix ! Les élections législatives sont proches, et Eric Zemmour peut avoir un groupe à l'Assemblée Nationale . Ce qui est sûr, c'est que le mouvement "La Reconquête' existe ! Je ne suis pas RN, mais force est de constater que le discours de Marine s'est arrondi, et qu'elle a repris les idées maîtresses de EZ. Alors, je vais suivre la consigne de vote d' Eric Zemmour.