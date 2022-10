A la Une . GBH conteste les conclusions du rapport de l'OPMR

L'Observatoire des prix, des marges et du revenus (OPMR) a cette semaine tiré la sonnette d'alarme quant à la présence d'un duopole dans le secteur de la grande distribution qui provoque d'importantes conséquences sur l'économie de La Réunion. GBH, l'une des entreprises ciblées, assure que les engagements pris auprès de l'Autorité de la concurrence sont respectés. Par NP - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 10:13





GBH souhaite contester cette analyse et assure respecter entièrement les règles imposées par l'Autorité de la concurrence au moment du rachat de Vindémia.



Voici le communiqué de GBH :

1 - LES VRAIS CHIFFRES DE GBH

1. 26 % de part de marché en surface de vente conformément à la méthode de l’Autorité de la Concurrence,

2. 29% de part de marché en chiffre d’affaires ( 750 M€ de CA sur un marché alimentaire Réunionnais évalué à 2,6 Mds €),



2 – LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR GBH LORS DE LA REPRISE DE VINDEMIA

1. Pas de plan social,

2. Défense de la production locale,

3. Respect des engagements comportementaux à l’égard des fournisseurs sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’Autorité de la concurrence.

4. 7 % de baisse des prix sur le périmètre Vindémia en novembre 2020 lors de la reprise des magasins

5. Investissements importants de rénovation des magasins repris



3- LES VRAIES EVOLUTIONS DU MARCHE ENTRE 2020 ET 2022

1. Carrefour : - 2 000 m2 et 6 magasins de moins (Ste Marie, Savannah, St André, le Chaudron, St Pierre ville, St Pierre 400)

2. Leclerc : + 14 000 m2 et 3 magasins de plus (St Joseph, La Réserve, les Casernes)

3. U : + 5 000 m2 et 3 magasins de plus (L’Eperon, Plaine des Palmistes, St Joseph)

4. Intermark : + 2 500 m2 (St Pierre ville, St Pierre 400)