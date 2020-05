A la Une . GBH/ Vindemia : La CCIR demande un gel sur 10 ans des constructions de centres commerciaux

L’Autorité de la concurrence vient de donner son feu vert pour le rachat du groupe Vindémia par le groupe Bernard Hayot. La CCIR craint de voir cette opération donner naissance à un acteur dominant sur le marché réunionnais, et demande aujourd’hui un délai au gouvernement, pour que soit étudiée la proposition de rachat par des acteurs locaux. Ibrahim Patel souhaite également obtenir une pause d’une durée de 10 ans des implantations d’ensembles commerciaux en périphérie pour "laisser souffler les petites entreprises". Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 18:30 | Lu 380 fois

"Nous sommes étonnés de voir que le feu vert de l’Autorité de la concurrence tombe juste après le confinement, soit une période très difficile pour les petites entreprises de La Réunion" indique Ibrahim Patel, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion (CCIR).



Alors même que les entreprises de la CCIR enregistrent une baisse de 50% de leur chiffre d’affaires, la menace d’un nouvel acteur dominant et de son développement sur le marché tombe mal.



C’est pourquoi la CCIR se joint à la Chambre des Métiers et à la Chambre d’Agriculture pour adresser un courrier au Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Lemaire, demandant un délai supplémentaire avant que toute décision ne soit prise.



Dans ce laps de temps, les chambres consulaires souhaitent que la proposition de rachat des acteurs locaux (Caillé, Ravate) soient également étudiée, et que la phase 2 de l’étude du dossier soit enclenchée:



"Cette opération de grande envergure est hors normes, et touchera l’ensemble de la structuration de la distribution à La Réunion. La phase 2 permettra d’avoir le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe, et non pas seulement de la partie alimentaire, ce qui mettra en lumière la place qu’occupe GBH sur le marché réunionnais." explique Ibrahim Patel.





"Il faut laisser respirer les petites entreprises"



Ibrahim Patel veut également demander au gouvernement le gel des implantations de centres commerciaux en périphérie et ce pendant 10 ans, pour "laisser respirer les petites entreprises qui constituent plus de 94% des entreprises à La Réunion".



Depuis 2010, plus de 432.000 m2 de surfaces commerciales ont été demandées, et aujourd’hui plus de 168.000 sont déjà ouvertes ou en cours de construction. Des centres commerciaux voient le jour aux quatre coins de l’île, comme encore récemment le centre Les Terras à Saint-Joseph ou encore le Cap Sacré Coeur au Port fin 2018.





"Nous sommes dans une situation économique catastrophique, pendant deux mois La Réunion a perdu des centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires. Si on ne veut pas enterrer les centres-villes, il ne faut pas écarter les TPE des discussions. Il faut que le gouvernement prenne compte de la fragilité de notre économie. Sinon nous allons droit dans le mur."



Une proposition de plan de relance massif pour La Réunion



Alors que la phase 2 du déconfinement va permettre aux restaurants et bars de rouvrir, la situation des TPE réunionnaises reste très préoccupante pour Ibrahim Patel qui évoque le possible fermeture de 4000 entreprises.



Il travaille donc à l’élaboration d’un plan de relance qui sera ensuite proposé au Préfet de La Réunion pour être transmis au ministère.



Celui-ci inclut notamment la création d’une zone franche globale pour l’ensemble du territoire réunionnais :



"Cette zone franche était une proposition de plusieurs présidents de la République depuis 2006 mais est malheureusement restée lettre morte depuis. C’est une proposition forte, qui donnerait beaucoup d’oxygène aux entreprises réunionnaise." indique Ibrahim Patel.



Le plan de relance permettrait de soutenir les commerces urbains avec une injection de liquidités pour reconstituer la trésorerie immédiate, sans contraindre les entreprises à s’endetter; un programme d’aide à l’investissement, et des mesures pour rendre les centres-villes plus attractifs.



Et pour financer tout cela, Ibrahim Patel a une idée:



"Pendant la crise du Covid-19 et plus précisément pendant le confinement, la grande distribution a augmenté son chiffre d’affaires d’au moins 7,1% en France. À La Réunion c’est de plus de 10%. Leur chiffre d’affaires a augmenté et au même moment, les prix ont augmenté. Et bien il est l’heure de se montrer solidaire: pourquoi ne pas créer une taxe supplémentaire sur cette augmentation de chiffre d’affaires et redistribuer cette richesse, envers les petites entreprises qui ont subi une fermeture administrative et qui sont aujourd’hui dans la difficulté."





