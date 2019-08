G7: Emmanuel Macron veut un sommet "écoresponsable"

Tous les quatre ans, les dirigeants des sept plus grandes puissances démocratiques mondiales se réunissent afin d'échanger sur les grands sujets qui touchent le monde. Ils se sont ainsi retrouvés ce samedi à partir de 13 heures, à Biarritz. Cette réunion internationale, qui a débuté aujourd'hui, se tiendra jusqu'à lundi.



Avant même que le G7 ne débute officiellement, les anti-G7 n'ont pas perdu de temps pour montrer leur opposition... et comptent bien encore faire entendre leurs voix.



Avant de débuter, Emmanuel Macron a déclaré que "cette réunion est utile et importante". Il a ajouté avec fierté que le coût de ce G7 est 10 à 15 fois moins élevé que les précédents... bien que l'enveloppe contienne tout de même 36 millions d'euros.



Alors que l'Amazonie est en train de brûler, le Président de la République a annoncé qu'il ferait de ce G7 un sommet "écoresponsable". Il a notamment déclaré "nous devons répondre à l'appel de l'océan et de la forêt qui brûle. (...) Nous sommes tous concernés". En effet, Emmanuel Macron déclare que la question climatique sera au coeur de ce G7.



Grâce à ce G7, il tend donc notamment à sauver le climat mondial, mais aussi à régler les conflits internationaux, tels que la Syrie, l'Iran ou la Lybie. Le Président de la République déclare vouloir relancer l'économie mondiale et réduire l'émission des déchets textiles, qui polluent énormément. Emmanuel Macron aborde également l’éducation, l’égalité homme femme, ainsi que le numérique.