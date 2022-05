Communiqué G2laplace, une application de livraison collaborative

La start-up G2laplace lance son application de livraison collaborative. Par N.P - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 16:50

Le communiqué :



La start-up G2laplace lance son application de livraison collaborative. Elle met en relation ceux qui souhaitent se faire livrer quelque chose et ceux qui peuvent le faire dans le cadre de leurs déplacements quotidiens.



Sans équivalent au niveau local, cette jeune société réunionnaise propose un concept de livraison entre particuliers plus écologique, réduisant les embouteillages du quotidien et améliorant le pouvoir d’achat de ses utilisateurs.



Réinventer la livraison du quotidien...



L’application vient de sortir sur les stores, à La Réunion et en Métropole.



Le secteur de la livraison de colis, de biens et de marchandises, est malmené :



➢ Circuler en ville est un vrai parcours du combattant tant le trafic s’est densifié.



➢ Le carburant n’a jamais couté aussi cher.



➢ Les frais d’entretien et de livraison augmentent.



➢ Les livreurs sont précarisés par les plateformes multinationales de la course express. Les opportunités sont pourtant bien réelles :



➢ Les besoins sont de plus en plus importants : plus d’1 milliard de colis sont livrés chaque année en France.



➢ Fin 2019, l’Etat français a voté la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) qui prône une transformation en profondeur du secteur vers des solutions plus simples, moins coûteuses et plus propres.



... grâce à la solution G2laplace

"Si nous ne changeons pas notre manière d'appréhender le transport de colis et de marchandises, il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation".



G2laplace a fait de cette réflexion son crédo et s’efforce de réfléchir autrement : « Pourquoi continuer à vouloir absolument faire rentrer plus de véhicules de livraison sur des routes embouteillées et dans des villes congestionnées ? »



La solution que propose G2laplace est de « collaborer avec tous ceux qui sont déjà sur la route ou dans les transports en commun à l’occasion de leurs déplacements personnels. » Ces personnes ont en effet souvent un peu de place dans le coffre de leur véhicule, dans leur sac ou leur valise. G2laplace souhaite les inciter à livrer un colis plus ou moins gros à quelqu’un qui en a besoin, à l’occasion de leurs propres déplacements.



Cette approche, bien nommée livraison collaborative, est aussi adaptée aux zones isolées : l’habitant qui a prévu de prendre la route emporte ou ramène avec lui un ou des colis pour ses voisins, en échange d’une participation à ses frais de route. « Le concept est assez proche du covoiturage, mais pour des colis ou des marchandises, peut-être moins bavards que certains passagers ! »



L’appli met en relation les uns et les autres :

« Hier, vous faisiez vos déplacements à vide tous les matins sans savoir que votre voisin cherchait une solution économique pour livrer un article qu’il avait vendu sur une marketplace. Vous preniez la route tous les deux et vous étieztous les deux bloqués dans les embouteillages. Aujourd’hui, en étant inscrits sur l’application, votre voisin publie ses besoins de livraison et vous, en rentrant votre itinéraire habituel sur l’appli, vous pouvez voir si vous avez des colis disponibles sur votre trajet. »



Les deux parties négocient ensemble, sur l’application, un tarif gagnant-gagnant pour le transport de l’objet prévu, puis l’expéditeur paie l’indemnité de livraison. « Nous parlons d’indemnité car faire de la livraison collaborative n’est pas un métier, il n’y a aucun statut à avoir, inutile d’être travailleur indépendant pour s’engager dans ce qu’on appelle aussi le cotransportage. »



Enfin, à l’heure du dérèglement climatique où chacun de nos gestes doit compter, optimiser son trajet en transportant des objets est une façon simple et efficace d’émettre moins de gaz à effet de serre.



Les co-fondateurs, Vanessa PICARD-NAGOU et Jean-Yves MAURICE, ajoutent : « G2laplace apporte une réponse à des situations que nous vivons tous au quotidien. Concevoir cette appli c’est apporter notre pierre à l’édifice d’une société plus éco-logique. Nous avons l’ambition de développer ce marché à La Réunion et de nous positionner en tant que challenger en Métropole. Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’investisseurs pour accélérer notre déploiement. »



