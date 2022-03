Culture

G-Wins : L'artiste à suivre ...

Jason Calendrin c’est un ti gars lakour qui sorte dann Chaudron. Plus connu sous son nom d’artiste G-Wins, il est auteur compositeur et interprète. Il se passionne très jeune pour la musique qu’il a hérité de ses parents. L’artiste s'inspire beaucoup de son aîné Frédéric Joron du groupe Oussanousava pour la maîtrise de l'écriture. Son premier titre “Mi aim à ou”, qu'il a écrit à 12 ans, est toujours très apprécié par le public réunionnais. Ses inspirations : l’amour sous toutes ses formes et il le chante dans toutes ses chansons. En préparation d’un E.P. avec en prime des featurings avec des artistes réunionnais, G-Wins se livre en toute discrétion dan son kartié ché son momon.