Politique Future loi sur les risques majeurs dans les territoires ultramarins: Nadia Ramassamy prépare le terrain La député Nadia Ramassamy s'est entretenue avec le Préfet de La Réunion, Jacques Billant, la Sous-préfète Camille Goyet ainsi que le délégué interministériel aux risques majeurs Outre-mer, Frédéric Mortier, dans le cadre de la préparation de la future loi sur les risques majeurs dans les territoires ultramarins.





C'est pourquoi la France ultramarine doit se préparer au dérèglement du climat causé par le réchauffement de la planète, en adoptant des modes de transports, de consommation et de production plus écologiques, développer une résilience aux risques et se sensibiliser sur les risques naturels.



C'est face à ces constations que Nadia Ramassamy a fait un certain nombre de propositions. Elle demande à ce que des plans de prévention des risques complets soient dressés pour tous les Outre-mer. La député souhaite amener la couverture assurantielle des Outre-mer aux standards hexagonaux.



Elle souhaite aider les collectivités à utiliser le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit "fonds Barnier". Créer un fonds de solidarité nationale pour la gestion immédiate des catastrophes naturelles ou encore augmenter les effectifs et la présence des unités du Génie des Forces armées dans les Outre-mer font partie de ses priorités.



Nadia Ramassamy aimerait mettre en place des simulations, des exercices, des cours et des campagnes d’information dans les établissements scolaires et au sein des entreprises, comme dans le cadre de "semaine du risque".



Elle voudrait également que des dérogations sur certaines normes soient instaurées, afin que la reconstruction des infrastructures vitales (écoles, hôpitaux…) puisse être engagée plus rapidement.



