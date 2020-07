zinfos-moris.com Future PTr-MMM-PMSD : Un « mouvement historique » selon Duval

L’histoire est en marche, selon les dirigeants de l’entente PTr-MMM-PMSD. Une entente qui pourrait rapidement se concrétiser par une alliance formelle dans le cadre des prochaines municipales. Et après… Par E. Moris - Publié le Samedi 25 Juillet 2020 à 13:00 | Lu 83 fois





Pour le leader de l’opposition, l’étape de « détente » entre les trois partis de l’opposition est dépassée. De ce fait, cette entente est un signal et un message « très forts » envoyés à un « gouvernement illégitime ». Il soutient que les trois partis vont désormais constituer un rempart sur le terrain.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Ce matin, à l'hôtel Hennessy Park, les trois leaders et leur garde prétorienne respective se sont rencontrés pour la première fois. « C'est une action entérinée et cautionnée par l'électorat des trois partis », a déclaré Arvin Boolell.



