Future Alicia devrait atteindre le stade de cyclone

La saison cyclonique 2020-2021 est lancée ! La première dépression tropicale se situe pour l'instant à 3 605 kilomètres de La Réunion. Le météore devrait rester à bonne distance des Mascareignes pour les 5 prochains jours. Mais le système dépressionnaire devrait rapidement gagner en intensité jusqu'à devenir cyclone tropical dès ce week-end !



Voici le point de Météo France:



DEPRESSION TROPICALE numéro 1



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.



Rafales maximales estimées sur mer: 85 km/h.

Pression estimée au centre: 999 hPa.



Position le 13 novembre à 04 heures locales: 5.2 Sud / 85.0 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 3605 km au secteur: EST-NORD-EST

Déplacement: OUEST, à 19 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 14/11 à 04h locales, par 7.4 Sud / 80.7 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 15/11 à 04h locales, par 11.4 Sud / 76.0 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 16/11 à 04h locales, par 15.8 Sud / 73.6 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 17/11 à 04h locales, par 18.4 Sud / 73.1 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 18/11 à 04h locales, par 20.4 Sud / 71.7 Est

-------------------------------------------------

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus

grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du

phénomène, sans considération sur son extension.