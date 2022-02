Météo Futur cyclone Emnati : À quand la dégradation de la météo à La Réunion ?

Le cinquième système dépressionnaire devrait avoir une influence sur les conditions météorologiques à La Réunion en fin de semaine. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 11:31

La perturbation tropicale n°5 se dirige vers les Mascareignes et devrait devenir tempête tropicale d'ici jeudi avant de devenir cyclone dimanche. Le système dépressionnaire de "taille significative" devrait transiter au large de La Réunion d'ici à lundi, explique Philippe Caroff, chef des prévisions cycloniques à Météo France.



Trajectoire prévue



Le système dépressionnaire devrait arriver à maturité ce week-end et aurait alors une taille comparable à celle de Batsirai. Les prévisions actuelles sont plutôt optimistes. Futur Emnati devrait en effet passer un peu plus au large que le cyclone de début février, à environ 300 kilomètres de La Réunion.



Mais le chef des prévisions cycloniques à Météo France rappelle que le système dépressionnaire ne s'est pas encore formé et les prévisions restent encore incertaines. Il n'est donc pas pour l'instant exclu que ce météore passe plus près que Batsirai.



Futur Emnati devrait d'ailleurs avoir une "taille significative" au moment de son passage au plus près de La Réunion, prévu ce lundi. Il aura donc une influence sur la météo de l'île.



Futur Emnati : La météo à La Réunion



Les conditions météorologiques à La Réunion seront influencées par Futur Emnati à partir de samedi. Mais la véritable dégradation du temps devrait survenir en toute fin de week-end et durer lundi, au moment où le système dépressionnaire sera au plus près de l'île.



On peut pour l'instant s'attendre à des rafales de vent de 100 km/h mais aussi à des pluies soutenues durant cette période à La Réunion.



Le niveau plus précis de dégradation des conditions météorologiques sera connu lorsque le système dépressionnaire se sera formé et qu'il se sera rapproché.





