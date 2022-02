Météo Futur Emnati pourrait devenir cyclone et passer à 300 km de La Réunion ce lundi

La perturbation tropicale suivie par Météo France depuis hier continue de s'approcher des Mascareignes et se trouve actuellement à 1.700 kilomètres de notre île. Les prévisions sont pour l'instant encore incertaines, mais le système dépressionnaire devrait se renforcer dans les prochains jours pour passer au Nord de notre île entre la fin du week-end et le tout début de la semaine prochaine.





Météo France précise que les prévisions de trajectoire sont encore très incertaines avant la formation du système dépressionnaire.



Mais la perturbation tropicale devrait gagner en intensité pour devenir tempête tropicale d'ici jeudi, pour atteindre le stade de cyclone en toute fin de week-end. La prévision de trajectoire actuelle voit futur Emnati plonger vers les Mascareignes en fin de semaine avant d'entamer un virage à son approche de La Réunion entre dimanche et lundi pour transiter au Nord de notre île. Le ministre des Outre-mer a exprimé dès hier son inquiétude quant à l'approche d'un système dépressionnaire des Mascareignes dans les prochains jours.



Voici le bulletin de Météo France :



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



PERTURBATION TROPICALE numéro 5



Distance des côtes réunionnaises: 1705 km au secteur: EST-NORD-EST

Déplacement: OUEST, à 17 km/h.



Informations sur le système :



- La Perturbation Tropicale 05-20212022, évolue à près de 900 km à l'est-nord-est de l'île Rodrigues et à 1700 km à l'est-nord-est de La Réunion.



- Ce système dépressionnaire tropical est prévu de suivre une trajectoire en direction générale de l'ouest-sud-ouest, en s'intensifiant progressivement au cours des prochains jours, pour venir glisser au nord de l'archipel des Mascareignes entre ce week-end et le début de semaine prochaine à un stade de système tropical potentiellement mature.



- Etant donnée l'incertitude sur la prévision de trajectoire et d'intensité, il est trop tôt pour estimer les éventuels impacts sur les terres habitées. Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation.





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 17/02 à 10h locales, par 14.1 Sud / 66.1 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 18/02 à 10h locales, par 14.5 Sud / 62.4 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 19/02 à 10h locales, par 16.2 Sud / 59.8 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 20/02 à 10h locales, par 17.4 Sud / 57.6 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 21/02 à 10h locales, par 18.4 Sud / 55.3 Est



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.