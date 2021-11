Fusion maloya-trap pour défendre les couleurs kréol

"DOBOI" a été publié ce week-end sur les plateformes de streaming. Le maloya et le rap très énergique se mélangent dans une production "pou la kultur".Alaza et Nicko participent au projet de Paul Maillot qui va multiplier les singles en collaboration avec différents artistes.Le duo de rappeurs avait déjà su allier avec brio la musique traditionnelle et la modernité dans " Kaz en tol ". Ils confirment que le maloya a toute sa place sur la scène musicale réunionnaise en 2021 :