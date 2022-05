A la Une . Fusion CIVIS/CASUD: Saint-Joseph en appelle à l'autorité de l’Etat

Pour régler les tensions entre la CASUD et Saint-Joseph, Patrick Lebreton remet sur la table la création d’un "Grand Sud". Il s'agissait d'un projet du schéma départemental de coopération intercommunale de La Réunion, validé en commission en 2011 et 2016 sous l’égide du préfet, mais "une personne en particulier ne voulait pas que cette grande interco se fasse". Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 20:10

délégations … Patrick Lebreton fait "le constat qu’on est allé loin dans les dérives", prenant le soin de ne pas nommer le président de la CASUD, André Thien Ah Koon.



Le maire de Saint-Joseph mais aussi sa population et celle du sud, assure-t-il, se posent des questions sur ces décisions récentes prises par la CASUD. "Sont-elles légales? Sont-elles juridiquement valables? Sont-elles morales?"



Situation de blocage



La population de Saint-Joseph paye-t-elle les pots cassés de cette crise? "C’est la commune qui, actuellement, assume les compétences, pour une bonne partie d’entre elles, de la CASUD", rassure Patrick Lebreton. L’endiguement de la Rivière des Remparts, la route de Jean Petit… Pour ce qui est de



"Y-a-t-il encore un Etat ?"



Le projet de fusion de la CIVIS et de la CASUD s’inscrit dans un consensus inscrit dans le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) fixé par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) présidée par le préfet. Une des orientations essentielles du SDCI de 2011 est l’"objectif d’une fusion de la CIVIS et de la CASUD dans la mesure où ces deux établissements publics partagent un même espace de vie". Le SDCI de 2016 ne change pas d'avis, "cette orientation est toujours pertinente", indique-t-il.



Ce document fait foi, pour Patrick Lebreton, jusqu’à sa révision prévue tous les six ans. La CDCI devrait donc se réunir avant la fin de cette année 2022. Le maire de Saint-Joseph en appelle ainsi au préfet. Il y a deux mois, un courrier a été envoyé au représentant de l’Etat. "Y-a-t-il encore un Etat ? Joue-t-il encore un rôle ?", s’interroge Patrick Lebreton.







