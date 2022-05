La grande Une Fusillade sur le Pont-Neuf : Le syndicat alliance apporte son soutien au policier mis en examen

Les policiers du syndicat Alliance se sont mobilisés ce matin devant le commissariat Malartic pour apporter leur soutien au jeune policier réunionnais mis en examen suite à la mort de deux passagers sur le Pont-Neuf à Paris. Celui-ci aurait ouvert le feu pour arrêter le véhicule fonçant sur les forces de l'ordre. Par NP - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 12:20





Le syndicaliste revient sur les conditions de l'intervention des forces de l'ordre ce soir-là sur le Pont-Neuf à Paris : "Quand on voit un collègue se faire traîner, un collègue pouvant se faire percuter, on réagit !" "C'est une injustice", déplore Idriss Rangassamy, secrétaire départemental à La Réunion d'Alliance Police Nationale. "Camarade, tu n'as fait que ton travail", assure-t-il."On ne comprend pas l'acharnement de la Justice", lance Idriss Rangassamy avant d'ajouter : "Le tribunal est monté très fort avec notre collègue en qualifiant l'homicide . Il n'a fait que défendre la vie de ses collègues, sa propre vie."Le syndicaliste revient sur les conditions de l'intervention des forces de l'ordre ce soir-là sur le Pont-Neuf à Paris : "Quand on voit un collègue se faire traîner, un collègue pouvant se faire percuter, on réagit !"

Le policier réunionnais placé en liberté conditionnelle



Le jeune homme de loi a été mis en examen pour des faits d'homicide. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de porter une arme, de séjourner en région parisienne, d'entrer en contact avec quiconque en lien avec l’affaire et d’exercer son métier. L'interdiction de quitter la métropole a été levée. Il devrait se rendre à La Réunion dans les prochains jours.