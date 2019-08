Fusillade au Texas: 20 morts et 26 blessés, un suspect de 21 ans arrêté

La fusillade qui s’est produite samedi aux abords d’un hypermarché Walmart à El Paso au Texas a fait 20 morts et 26 blessés. Un homme a été arrêté et placé en garde à vue.L’homme interpellé est âgé de 21 ans. L’hypermarché est prisé de la communauté hispanique. Une enquête pour motif "haineux" a été ouverte après la découverte d’un manifeste contre "une invasion hispanique au Texas", posté sur internet par le tireur présumé.Le président, Donal Trump a tweeté "une tuerie tragique" et "un acte lâche".Depuis le début de l’année, 249 fusillades ont eu lieu aux Etats-Unis.