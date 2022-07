Fusillade à Paris : Un mineur de 16 ans mis en examen

Un adolescent a été mis en examen ce vendredi soir pour « assassinat en bande organisée, tentative d’assassinat en bande organisée, acquisition et détention sans autorisation d’armes de catégories A et B en réunion, et association de malfaiteurs en vue de crimes et délits ». Le mis en examen n’a que 16 ans et est déjà connu de la justice. Il a été logiquement placé en détention provisoire.



Lundi soir dans le 11e arrondissement de Paris, deux individus sortent d’un véhicule et ouvrent le feu sur deux hommes attablés à la terrasse d’un bar à chicha.



L’un d’eux, âgé de 38 ans, est tué et quatre autres personnes à proximité sont blessées mais pas par balles. Après les tirs, l’un des deux assaillants repart en trombe dans le véhicule, il est toujours en fuite. Quant à l'adolescent de 16 ans, il a été maîtrisé par des témoins en attendant l'arrivée de la police.



Les investigations sont confiées à la brigade criminelle et au 2e district de police judiciaire. La piste du règlement de comptes est pour l'heure privilégiée.