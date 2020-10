A la Une . Fusil en main et bagarreurs, rien ne les arrête au bar "Halte-là"

Trois hommes comparaissaient mercredi en comparution immédiate pour des faits de violences avec arme. Le 2 octobre dernier, ils arrivent, en état d'ivresse, dans un bar de la Possession, puis sèment la terreur. L'un d'entre eux sort un fusil de calibre 12 et l'exhibe fièrement effrayant tous les clients présents. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 15:22 | Lu 1207 fois

Le 2 octobre dernier, il est 23h15 lorsque les gendarmes interviennent au bar "Halte-Là" dans la commune de La Possession. Trois hommes ont commis des violences sur des clients et, pour couronner le tout, l'un d'entre eux a volé un scooter. Les gendarmes constatent également la détérioration du véhicule d'un client en stationnement. La victime du vol de son scooter, a aussi reçu des coups.



Jean-Rodrigue M., 30 ans, Sébastien R., 27 ans et Dylan S., 22 ans débarquent en voiture fortement alcoolisés pour boire un verre. Tout dérape lorsque Dylan S., aperçoit le copain de son ex dan le bar. Il lui reproche de lui avoir piqué sa copine lorsqu'il était en prison et pour ne rien arranger, de lui avoir fait un enfant ! Le jeune homme détale pour éviter la bagarre qu'il sent venir. Les 3 dalons n'en restent pas là pour autant, ils veulent absolument boire. Le patron qui refuse de les servir au départ, finit par céder face à leur agressivité.



Sébastien R., s'empare d'un fusil calibre 12 dans la voiture



Ils poursuivent leur show en effrayant les clients mais montent d'un cran lorsque Sébastien R., s'empare d'un fusil calibre 12 dans la voiture. Comme l'attestent les caméras de surveillance de la ville, le fusil passera de main en main devant le regard apeuré des témoins de la scène. Ils se battent ensuite avec des clients du bar. Jean-Rodrigue M. et Sébastien R., repartent en voiture, alors que Dylan S., préfère prendre le scooter qui est là. Il n'a pas les clés mais qu'importe, il le laisse "glisser jusqu'en bas" indique t-il à l'audience.



À la barre, les 3 dalons sont presque d'accords sur tout. Jean-Rodrigue M. conduisait la voiture sans être titulaire du permis, Sébastien R. est propriétaire du fusil qu'il avait acheté le jour des faits. Quant à Dylan S., il a volé le scooter. Tous s'accordent aussi sur le fait qu'ils ne cherchaient pas la bagarre, ils se sont fait insulter et ont donc réagi. Selon un témoin, "il y a 10 à 15 minutes où c'est parti dans tous les sens".



Pour la petite histoire, Jean-Rodrigue M. fait montre de 12 mentions à son casier, Sébastien R. 7 mentions et Dylan S., le plus jeune d'entre eux, 19 mentions au compteur !



"Panique, peur et confusion ! tel est le climat ce soir là !"



"Panique, peur et confusion ! tel est le climat ce soir là !" assène le parquet. "Les témoins identifient les prévenus, de plus, la vidéosurveillance a filmé la scène. 3 personnes arrivent dans une voiture, agressives, à tel point que le gérant ferme le bar avec les clients à l'intérieur. Les témoins, la vidéo, tout concorde ! Ce sont des faits extrêmement graves, vous n'aurez aucun problème à entrer en voie de condamnation. Je vous demande une peine de 4 ans de prison assortis d'un maintien en détention pour les trois, ainsi que la révocation des sursis précédant les concernant et la confiscation des scellés dont la voiture", requiert le procureure.



"Nous avons le rôle bien précis de chacun, de plus, il s'agit plus d'une exhibition de l'arme que de menaces. Ils reconnaissent les faits et avaient extrêmement bu. Ils n'ont jamais menacé personne directement, ce sont des violences mais pas avec arme. Je vous demande de ne pas les placer en détention et de différencier les faits pour chacun d'eux", plaide la défense.



Mais après vérification des enquêteurs, il s'avère que l'arme était chargée, le cran de sureté enlevé et une cartouche dans la chambre, rien que ça !



Le tribunal, après en avoir délibéré, condamne les trois dalons à 2 ans de prison avec maintien en détention. S'ajoute à leur peine, la révocation des sursis qui était au-dessus de leur tête puisqu'ils étaient tous en état de récidive. Jean-Rodrigue M. et Dylan S. feront 6 mois de plus, Sebastien R. fera 5 mois supplémentaires.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur