Du 5 au 18 novembre 2018, le préfet de La Réunion lance une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la conduite sous l’emprise de stupéfiants : "Fumer du zamal est illégal, sur la route ça peut être fatal". Des panneaux d’affichage de 4mx3m seront visibles dans chaque grande ville de l’île. Pendant cette même période, un film sera diffusé au cinéma (région nord et ouest) avec le soutien du comité des assureurs de La Réunion/Mayotte, partenaire de la sécurité routière.



Cette campagne a pour but de rappeler aux conducteurs de voiture et de deux-roues les conséquences de la consommation du cannabis, combinée ou non avec l’alcool. Sous l’emprise de zamal, le conducteur n’a pas conscience de la diminution de ses capacités au volant : mauvaise évaluation des distances, perte de vigilance et de contrôle, diminution de la concentration... La conduite devient alors plus dangereuse et peut amener le conducteur à commettre des infractions (excès de vitesse, stop ou feu rouge grillé, défaut de ceinture…) ou pire, causer un accident.



Conduire sous l’effet du zamal double le risque d’être responsable d’un accident mortel. La combinaison zamal et alcool multiplie ce risque par quinze.



Depuis le début de l’année 2018, 9 personnes ont été tuées sur les routes dans un accident avec stupéfiants (1 en VL, 8 en deux roues motorisés), soit 22 % des tués. 63 permis de conduire ont été suspendus pour usage de stupéfiants pour une durée de 6 mois.



À l’issue de cette campagne, des contrôles routiers renforcés et inopinés sur le dépistage d'une conduite avec stupéfiants seront réalisés par les forces de l'ordre.