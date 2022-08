Fuite vers les Comores : la mère de famille dormira en prison

La mère de famille qui avait soustrait ses enfants à la garde alternée de leur père était déférée au tribunal judiciaire de Saint-Pierre ce jeudi soir. Vivant jusqu'au mois de juin à La Réunion, elle avait fui aux Comores où elle a été appréhendée le 8 août.



Elle a été présentée ce jeudi soir à un juge d’instruction, en application du mandat d’arrêt qui a été émis à son encontre lors de sa disparition après avoir enlevé ses enfants. Le parquet de Saint-Pierre avait requis la détention provisoire et il revenait à la JLD de suivre ou non cette réquisition.



Isaack, 8 ans, et Ezra, 6 ans, ont depuis retrouvé leur père à La Réunion. Celui-ci était à leur recherche depuis le 20 juin.



19H45 : La juge des libertés et de la détention place la mère de famille en détention au regard d'un nouveau risque - même minime - de fuite de la prévenue. Cette décision tombe plutôt bien puisqu'elle n'a nulle part où aller.